R oma, 14 lug. (askanews) – Marco Mengoni si è esibito domenica 13 luglio in uno Stadio di San Siro sold out e lunedì torna con la seconda tappa a Milano. Il concerto di ieri è stato ricco di emozioni, musica e sorprese. Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour Marco negli Stadi 2025, che conta oltre mezzo milione di biglietti venduti, proseguirà il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio con la data di Bari (Stadio San Nicola – SOLD OUT) e si concluderà con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo – 24 luglio SOLD OUT). Leggi anche › Marco Mengoni: «Nessuno deve mettere limiti all’amore e ai diritti umani» Marco Mengoni a Milano, i duetti sul palco con gli amici Joan Thiele e Rkomi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour di Marco Mengoni negli Stadi 2025, che conta oltre mezzo milione di biglietti venduti, proseguirà il 17 luglio a Padova.

