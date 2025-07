Europeo femminile Norvegia-Italia vale un posto in semifinale | il pronostico

Storico appuntamento per le azzurre di Soncin che possono entrare tra le prime quattro: negli ultimi due precedenti la sfida è finita in parità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Europeo femminile, Norvegia-Italia vale un posto in semifinale: il pronostico

europeo - femminile - norvegia - italia

Mercoledi 16 luglio l’Italia di calcio femminile incontra la Norvegia nei quarti dell’Europeo. Intanto in riva al Lago Lemano impazzano i parchi sportivi ispirati alla mascotte Maddie Vai su Facebook

Europeo femminile, ora all’Italia tocca la Norvegia: le azzurre puntano la semifinale https://oggisportnotizie.it/2025/07/italia-norvegia-femminile/… Vai su X

