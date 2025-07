Maxi evasione fiscale | sequestro da mezzo milione di euro a una società edile

Un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per un valore complessivo superiore a 500mila euro, è scattato nei confronti di una società di capitali di Priverno che opera nel settore edilizio e nei confronti del suo rappresentante legale. Il provvedimento emesso dal gip del tribunale di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

