Roma, 15 luglio 2025 – Ormai lo abbiamo capito: Mark Zuckerberg punta tutto sull ’intelligenza artificiale. E non è il solo, perchĂ© tutte le Big Tech stanno andando in quella direzione. Ma il fondatore di Meta ha annunciato che l’azienda investirĂ centinaia di miliardi di dollari nella costruzione di due giganteschi data center negli Stati Uniti, con l’obiettivo dichiarato di sviluppare una “superintelligenza”, cioè una tecnologia in grado di superare le capacitĂ cognitive dell’essere umano. Un data center grosso quasi come Manhattan. Secondo quanto riportato dalla BBC, il primo di questi centri, battezzato Prometheus, entrerĂ in funzione nel 2026 e sorgerĂ a New Albany, in Ohio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meta investirà centinaia di miliardi per costruire due mega data center dedicati all’IA