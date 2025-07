Bisseck incedibile? Inter ha un’idea per il presente e il futuro

Yann Bisseck non è considerato incedibile dall’Inter in questa finestra estiva di mercato. Per lasciarlo partire, però, chiede che sia soddisfatta una premessa iniziale. IL PUNTO – Yann Bisseck ha avuto una stagione di alti e bassi all’Inter. Alle tante note positive, coincise con la sua crescente importanza nello scacchiere dell’allora tecnico Simone Inzaghi, si sono infatti aggiunti alcuni svarioni difensivi che sono costati punti preziosi alla compagine nerazzurra. Pur consapevole dei margini di crescita del tedesco, quindi, la societĂ meneghina si considera disponibile a prendere in esame eventuali offerte per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bisseck incedibile? Inter ha un’idea per il presente e il futuro

