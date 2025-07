Bucchioni sicuro | Barella non deve fare il regista! Inter protegga Chivu

Enzo Bucchioni si è espresso su due argomenti di primaria importanza in casa Inter: il futuro del centrocampo e l’esigenza di rinnovamento dopo l’approdo di Chivu. Di seguito la sua visione. IL RAGIONAMENTO – Enzo Bucchioni si è così pronunciato a Radio Sportiva a proposito del centrocampo dell’Inter di Cristian Chivu: «Barella, giocando da regista, perderebbe la sua qualità migliore, ossia la gamba. Perderebbe i suoi strappi, le sue penetrazioni, per cui si tratterebbe di una scelta di ripiego. Se andasse via Calhanoglu, cercherei quindi un regista vero. Si tratterebbe di un problema da risolvere, in quel caso, considerando anche il fatto che l’Inter non intenda puntare su Asllani come titolare». 🔗 Leggi su Inter-news.it

