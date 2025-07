Poste Italiane down oggi problemi con l’app | perché non funziona e cosa sta succedendo

Dalle 9:28 di oggi l’app di Poste Italiane è andata in down. Al momento si registrano problemi anche per l’accesso al sito. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato a questo malfunzionamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: poste - italiane - down - problemi

Poste italiane, il direttore dell'ufficio di Favara nuova "maestra del lavoro" - La direttrice dell'ufficio postale di Favara insignita del titolo di "maestra del lavoro". Anna Barba, in azienda dal 1991, è da 5 anni alla guida della sede centrale di piazza Cavour.

L’Associazione “Precari in Rete” trionfa: Poste Italiane paga anche lo straordinario pre-turno! - Storica vittoria legale per l’Associazione Precari in Rete: riconosciuti i diritti dei lavoratori sull’orario effettivo di servizio.

Poste italiane: ad Arpino uno speciale annullo e una cartolina filatelica dedicata per la XLIV edizione di “Certamen ciceronianum arpinas” - Poste Italiane, nell'ambito del programma della cerimonia di premiazione della XLIV^ Edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, che si terrà domenica 11 maggio ad Arpino, parteciperà con uno speciale annullo e una cartolina filatelica dedicata.

La solidarietà è nelle tue mani. Sostieni le cause che più ti stanno a cuore donando direttamente dal nostro sito o dall'App Poste Italiane. Vai su Facebook

Rallentamenti sito Poste Italiane: graduale ritorno alla normalitĂ Vai su X

Poste Italiane down oggi, problemi con l’app: perché non funziona e cosa sta succedendo; Poste Italiane, Unicredit, Intesa San Paolo: risolti i problemi di accesso. Che cosa è successo; Poste Italiane e Intesa Sanpaolo down | Risolto.

Poste Italiane down oggi, problemi con l’app: perché non funziona e cosa sta succedendo - Gli utenti, a quanto leggiamo, non riuscirebbero ad accedere al portale con i servizi offerti da Poste Italiane. Si legge su fanpage.it

Poste Italiane, app unificata down oggi 1 luglio 2025/ Problemi anche con il sito: numerose segnalazioni - Poste Italiane, l'app unificata è down oggi 1 luglio 2025, con problemi anche con il sito: le segnalazioni sono numerose ... Lo riporta ilsussidiario.net