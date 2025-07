Precipita per 30 metri durante un'escursione sulla Grignetta | grave Piero Sandro Assanelli ex assessore di Pavia

Piero Sandro Assanelli è precipitato per 30 metri durante un'escursione sulla Grignetta la scorsa domenica 13 luglio. L'81enne, assessore a Pavia dal 2009 al 2014, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Manzoni di Lecco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

