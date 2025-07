Leoni Inter la pista si complica? Trattativa blocca con il Parma che fa muro I nerazzurri valutano anche alternative

Leoni Inter, il difensore classe 2006 resta in cima alla lista di Marotta, ma il prezzo è alto e il Parma non si smuove: occhi anche su De Winter. Rafforzare la difesa è uno dei principali obiettivi di mercato dell’ Inter, ma la strada per arrivare a Giovanni Leoni, classe 2006 di proprietĂ del Parma, si sta rivelando piĂą complessa del previsto. Il giovane centrale, reduce da una stagione da protagonista in Serie B, è valutato almeno 30 milioni di euro, cifra che ha costretto il club nerazzurro a riflettere. Come riportato dal Corriere dello Sport, Leoni resta il primo nome sulla lista dei dirigenti nerazzurri, che vedono in lui un investimento di prospettiva, perfettamente in linea con la strategia di ringiovanimento della rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

