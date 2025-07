Norvegia-Italia è valida per i quarti di finale dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, streaming gratis Per le azzurre l’appuntamento è con la storia. Norvegia-Italia vale l’accesso alle semifinali dell’Europeo e mettiamolo subito in chiaro, la squadra di Soncin parte favorita. Di poco, ma parte favorita. Pronostico Italia-Norvegia: appuntamento con la storia (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, perché negli ultimi anni, contro una delle formazioni che abbiamo affrontato più spesso, sono venuti fuori in alcuni casi dei risultati davvero sorprendenti. Intanto lo scorso anno, proprio durante le qualificazioni alla manifestazione che si sta giocando in Svizzera, sia in casa che in trasferta la nostra nazionale ha pareggiato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Norvegia-Italia femminile: dove vederla in tv in chiaro