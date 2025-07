Dazi nuovo credito alle imprese ferraresi per investimenti e liquidità | in arrivo 500mila euro

Credito più agevole per le imprese. Dalla Camera di commercio mezzo milione di euro a sostegno di investimenti e liquidità . Nuovo credito per le imprese ferraresi e ravennati e a minor costo, con un’iniezione, per il tramite dei Confidi, di mezzo milione di euro. Iscriviti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

credito - imprese - euro - ferraresi

Ferrara Ravenna Piano Giovani Contributi fino a 2.500 euro; Mezzo milione di euro a sostegno di investimenti e liquidità ; In soli 6 mesi erogati dalla Camera di Commercio alle imprese ferraresi e ravennati 905.958,60 euro.

