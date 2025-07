Doctor Who Ncuti Gatwa rompe il silenzio sul suo addio | Sto diventando vecchio

L'attore ha detto addio al personaggio dopo due stagioni, le prime ad essere trasmesse a livello internazionale da Disney+ Il futuro di Doctor Who è ancora molto incerto: né la BBC né Disney+ hanno ancora confermato se le notizie sulla fine della loro collaborazione siano corrette. Immaginiamo che la separazione ufficiale avverrà dopo l'uscita di The War Between the Land and the Sea, poiché lo spin-off segna quella che probabilmente sarà l'ultima collaborazione tra l'emittente britannica e la piattaforma di streaming globale. Grandi cambiamenti sono ovviamente all'orizzonte, e continuano a circolare voci secondo cui la BBC sarebbe in trattative con diversi potenziali nuovi partner di streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Doctor Who, Ncuti Gatwa rompe il silenzio sul suo addio: "Sto diventando vecchio"

