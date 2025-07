Fabio Fognini pronto per Ballando con le Stelle? Dopo l’addio al tennis arriva la nuova sfida

Il tennista azzurro ha chiuso la carriera a Wimbledon 2025 e ora sogna una nuova avventura sulla pista da ballo di Rai 1. Milly Carlucci lo ha giĂ avuto ospite: sarĂ nel cast ufficiale? Dopo aver detto addio al tennis, Fabio Fognini potrebbe scendere di nuovo in campo. ma stavolta sulla pista di Ballando con le Stelle. L'ex campione azzurro, che ha appena annunciato il ritiro ufficiale dall'attivitĂ agonistica dopo l'ultimo, intenso match a Wimbledon 2025, non esclude l'ipotesi di entrare nel cast del celebre show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. "Se mi aspettano a Ballando con le Stelle? Devo ancora parlare con Milly, che mi aveva voluto come ballerino per una notte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fabio Fognini pronto per Ballando con le Stelle? Dopo l’addio al tennis arriva la nuova sfida

In questa notizia si parla di: fabio - fognini - ballando - stelle

Fabio Fognini dice addio a Roma. Sconfitta all’esordio contro Fearnley - Il Foro Italico saluta per l’ultima volta Fabio Fognini. Il ligure non riesce a rimandare il suo saluto al pubblico romano, perdendo al primo turno degli Internazionali d’Italia 2025 contro il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco.

Internazionali BNL d'Italia, Fabio Fognini annuncia: "Sarà il mio ultimo Roma" - “Ho deciso che questo sarà il mio ultimo Roma, voglio lasciare spazio ai giovani però penso che sia giusto così”.

Fabio Fognini annuncia il ritiro: “Questo sarà il mio ultimo torneo a Roma” - “Ho deciso che questo sarà il mio ultimo torneo a Roma”, con queste parole raccolte ai microfoni di Sky Sport, Fabio Fognini ha annunciato il suo ritiro al termine di questa stagione.

Devo ancora parlare con Milly, che mi aveva voluto come ballerino per una notte…Per uno sportivo competitivo come me, potrebbe essere una bella sfida…Vedremo…” Fabio Fognini non ha escluso di poter partecipare a Ballando con le Stelle. Intervistato da Vai su Facebook

FABIO FOGNINI A UN PASSO DA BALLANDO CON LE STELLE Milly Carlucci in pressing su Fabio #Fognini: il campione è a un passo dal sì definitivo per partecipare alla prossima edizione di #BallandoConLeStelle. @_DAGOSPIA_ #AscoltiTv Vai su X

Fabio Fognini pronto per Ballando con le Stelle? Dopo l’addio al tennis arriva la nuova sfida; Ballando con le Stelle, Fabio Fognini concorrente dopo l'addio al tennis: «Una sfida che mi attira»; Fabio Fognini a 'Ballando con le Stelle' dopo l’addio al tennis: l’ammissione e la maxi-offerta della Rai.

Fabio Fognini pronto per Ballando con le Stelle? Dopo l’addio al tennis arriva la nuova sfida - Dopo aver detto addio al tennis, Fabio Fognini potrebbe scendere di nuovo in campo... Segnala msn.com

Ballando con le Stelle, Fabio Fognini concorrente dopo l'addio al tennis: «Una sfida che mi attira» - Dopo il duro addio al tennis, Fabio Fognini è pronto ad un nuovo capitolo della sua vita, fatto di normalità, di vacanze con la famiglia e ... Scrive msn.com