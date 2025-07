Loro Piana e l' inchiesta sullo sfruttamento | Eravamo all' oscuro di tutto

"Loro Piana ribadisce il proprio impegno nel rispettare tutte le normative vigenti lungo l'intera filiera produttiva”. Risponde così l'azienda valsesiana, dal 2013 di proprietĂ del gruppo francese Lvmh, che è stata posta in amministrazione controllata dal Tribunale di Milano per "agevolazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Loro Piana sotto inchiesta per “sfruttamento del lavoro”: ora è in amministrazione giudiziaria. Il ceo è il figlio di Bernard Arnault - Milano – Trema ancora una volta il mondo del lusso. Il Tribunale di Milano ha disposto un provvedimento di amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana, storico marchio di moda di alta gamma che ha come presidente del consiglio di amministrazione Antoine Arnault, figlio di Bernard, in rappresentanza del colosso LVMH.

