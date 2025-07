Il Navarolo d' oro 2025 va all' instancabile volontario alpino Paolo Brena

San Rocco al Porto (Lodi), 15 luglio 2025 – Il Comune di San Rocco al Porto svela il nome del benemerito cui andrĂ l'edizione 2025 del Navarolo d'oro. Il prossimo 16 agosto 2025, in municipio, al termine della messa patronale (intorno alle ore 11), il Comune di San Rocco al Porto conferirĂ la benemerenza civica “Navarolo d’oro” al signor Paolo Brena, classe 1951. La commissione valutativa – composta dai tre capigruppo comunali e dal sindaco Matteo Delfini – ha scelto di premiare Brena per il decennio di attivitĂ svolta, dal 2014 al 2024, in favore del decoro urbano, del verde pubblico e della rimozione dei rifiuti abbandonati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Navarolo d'oro 2025 va all'instancabile volontario alpino Paolo Brena

