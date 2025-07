Dopo un mese ripartono i treni sulla Sacile-Gemona

È stata ripristinata la circolazione dei treni lungo la tratta ferroviaria Sacile-Maniago, dopo un'interruzione di quasi un mese iniziata il 14 giugno. L'interruzione si è resa necessaria per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione infrastrutturale sulla linea Pedemontana. Durante. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

