Colpi di pistola tra via Piave e via Tagliamento | denunciato un 54enne

Tempo di lettura: < 1 minuto P oliziotti del l a Squadra Mobile della Questura di Avellino h a nno deferito all a Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino che coordina le indagini un 54 enne avellinese, con a carico numerosi precedenti, per porto abusivo di arma ed esplosioni pericolose. In particolare, nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito di segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco in due strade del centro cittadino, gli agenti della Squadra Mobile, con una tempestiva attivitĂ di indagine, sono risaliti all’autore, rinvenendo, a seguito di perquisizione, presso la sua abitazione, una pistola “Scacciacani” calibro 8mm, munita di caricatore con all’interno nr. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Colpi di pistola tra via Piave e via Tagliamento: denunciato un 54enne

