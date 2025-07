Riso richiamato dal commercio per presenza pesticidi | lotto e marchio interessato

Un nuovo richiamo alimentare lanciato dal Ministero della Salute preoccupa consumatori e operatori del settore. Si tratta di un lotto di riso, ritirato per la presenza di pesticidi oltre i limiti consentiti. L'avviso, pur datato 22 maggio, è stato reso noto solo a luglio, sollevando interrogativi sulla gestione delle tempistiche. Scopriamo i dettagli del provvedimento e cosa devono fare i consumatori coinvolti. Leggi anche: Aereo precipitato, cos'è successo in cabina prima dello schianto: scoperta choc sui piloti Pesticidi oltre i limiti: scatta il richiamo del riso basmati Royal Golden. L'allerta riguarda un lotto specifico del riso basmati Royal Golden, confezionato in sacchi da 5 kg (venduti in pacchi da quattro), con numero di lotto L 15-10-2026 e termine minimo di conservazione corrispondente.

