Nelle scorse ore, HBO ha diffuso la prima immagine dal set della serie che ripercorrerà la storia dei romanzi di J.K. Rowling sul piccolo schermo Una nuova immagine in anteprima ha rivelato Dominic McLaughlin nei panni del giovane Harry Potter. Pubblicata in concomitanza con l'inizio della produzione del prossimo adattamento televisivo della HBO, la foto offre ai fan un primo sguardo al Ragazzo che è Sopravvissuto nella sua uniforme di Grifondoro in vista delle riprese. La foto indica anche l'inizio della produzione del prossimo adattamento televisivo della serie di libri bestseller di J.K. Rowling, con la prima stagione in arrivo nel 2027 su HBO Max (con tutta probabilità anche in Italia, dove la piattaforma verrà lanciata il prossimo marzo). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter promosso o bocciato? Ecco la reazione dei fan alla prima foto della serie HBO