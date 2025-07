Atalanta Ivan Juric ricoverato in ospedale per un’infiammazione alle vie aeree

Bergamo, 15 luglio 2025 – L’Atalanta oggi inizia gli allenamenti al centro sportivo di Zingonia senza il suo nuovo tecnico Ivan Juric. Il club nerazzurro in una nota, diffusa alla stampa in mattinata, ha comunicato che il tecnico di Spalato, cinquant’anni tra un mese, si trova ricoverato da qualche giorno all’ospedale Bolognini di Seriate per un’infiammazione delle vie aeree superior i, complicata da un’infezione batterica dell’epiglottide, trattata con terapia antibiotica. L’allenatore, viene specificato, è in netto miglioramento e sarĂ dimesso tra qualche giorno. “Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Juric nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atalanta, Ivan Juric ricoverato in ospedale per un’infiammazione alle vie aeree

