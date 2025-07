Chieti all’Anffas Rosa Blu un laboratorio di pittura per dire no al bullismo | La diversità è una ricchezza

Un pomeriggio di colori, confronto e gentilezza per combattere il bullismo e ricordare quanto sia importante rispettare il prossimo. Si è svolto il 10 luglio, nella sede dell’Aktion Club Anffas Rosa Blu di Chieti Scalo, il laboratorio creativo DipingiAmo contro il Bullismo, promosso dal Kiwanis. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: bullismo - chieti - anffas - rosa

Bullismo in rosa tra minori, due ragazze denunciate - Ansa.it - La Polizia ha denunciato due ragazze di 14 e 17 anni, la prima per lesioni personali, minacce, ingiuria, violenza privata, e la seconda per violenza privata e diffamazione aggravata dall'utilizzo ... Come scrive ansa.it

Bullismo a scuola: cresce la quota rosa - Polizia di Stato - Episodi di bullismo online colpiscono in misura maggiore le femmine rispetto ai maschi e nella fascia di età 11- Si legge su poliziadistato.it