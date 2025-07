Anastasia Mancini nel Cda del Consorzio di tutela del vino Chianti Docg

Arezzo, 15 luglio 2025 – La vice presidente di Confagricoltura Arezzo eletta nell’organismo che si occupa della promozione del celebre marchio Le sfide del presente per il settore enologico, la capacitĂ di coniugare il vino alle nuove tendenze, il rapporto con le nuove generazioni. Sono le prioritĂ di cui Anastasia Mancini si occuperĂ all’interno del consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela Vino Chianti Docg. L’organismo ricomprende tutta la denominazione «Chianti Docg», inclusi il Vinsanto del Chianti, le zone Colli dell’Etruria centrale e Chianti Colli Aretini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anastasia Mancini nel Cda del Consorzio di tutela del vino Chianti Docg

vino - mancini - consorzio - tutela

