Debito pubblico cala a maggio di 10 miliardi a quota 3.053

Cala di 10 miliardi il debito pubblico a maggio e si attesta a 3.053,5 miliardi. E' quanto calcola la Banca d'Italia che riporta il dato nel supplemento statistico " Finanza pubblica: fabbisogno e debito ". Nei primi cinque mesi dell'anno - è l'altro dato riportato - le entrate tributarie, calcolate secondo il criterio di cassa, si sono attestate a 213,5 miliardi, con un aumento del 3,3%, pari a 6,8 miliardi, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

