Ostaggi liberata la soldatessa Berger

9.45 Uno degliisraeliani, la20enne Agam, è stataa Jabalia,nel Nord della Striscia. E' stata consegnata da Hamas alla Croce Rossa che a sua volta l'ha lasciata nelle mani dell'Esercito israeliano ed è rientrata in Israele. Attesa la liberazione di altri due,la civile Arbel Yehoud e l'80enne Gadi Moses,che dovrebbero essere rilasciati in altre località. La Jihad islamica ha pubblicato un video in cui Yehoud e Moses si abbracciano durante i preparativi per la liberazione.