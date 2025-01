Quotidiano.net - Morta Marianne Faithfull, icona del pop britannico

Lutto nel mondo della musica: èall’età di 78 anni la cantante e attrice. A riportare la notizia è la Bbc. La star britannica aveva conosciuto il grande successo di pubblico nel 1964 con il brano ‘As tears go by’. Non solo.è stata coautrice con Mick Jagger, con il quale ha anche avuto una relazione, di alcune canzoni dei Rolling Stones, come ‘Sister Morphine’. Proprio il periodo seguente la fine della sua storia d’amore con Mick Jagger l’aveva vista allontanarsi un po’ dalle scene, salvo poi tornarvi nel 1979 con ‘Broken English’, disco che le aveva portato una nuova popolarità A ‘Broken English’ erano poi seguiti altri lavori di ottima qualità sempre sostenuti da una voce roca e profonda che negli anni arriva a maturare in sfumature emozionanti.