Spazionapoli.it - Mercato Napoli, stretta finale: incontro in serata, ecco cosa sta succedendo

Leggi su Spazionapoli.it

Arriva la: Giovanni Manna vuole chiudere un colpo diimportante, in queste ore l’decisivo per arrivare alla conclusione dell’affare. Mancano ormai pochi giorni alla chiusura della sessione invernale di calcio. Ilsta lavorando per chiudere operazioni che possano portare alla corte di Antonio Conte calciatori funzionali al progetto tattico dell’allenatore. I nomi che orbitano attorno alla squadra azzurra sono noti ormai da tempo, con Alejandro Garnacho in cima alla lista delle preferenze di Giovanni Manna.Al momento, però, la possibile operazione per mettere le mani sull’attaccante argentino sembra non riuscire a trovare uno sbocco, ed anche le ultime parole di Ruben Amorim (“Sono semplicemente felice di avere Ale Garnacho qui. Sta migliorando molto, è un ragazzo giovane e talentuoso.