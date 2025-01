Lanotiziagiornale.it - Meloni la butta di nuovo sul vittimismo: “Indagarmi è un danno alla nazione”

La retorica è sempre la stessa: Giorgiapunta tutto sul. E così un’indagine a suo carico diventa unper la. Un po’ come a dire che la politica e il potere esecutivo restano intoccabili, qualsiasi cosa facciano. Intervenendo all’evento La ripartenza, la presidente del Consiglio risponde sul caso Almasrindola sul: “A chiunque nei miei panni di fronte a questa vicenda cadrebbero un po’ le braccia”.Perl’indagine era “chiaramente un atto voluto: tutti sanno che le procure in queste cose hanno la loro discrezionalità come dimostrato da numerosissime denunce di cittadini contro le istituzioni e su cui si è deciso di non procedere con l’iscrizione nel registro degli indagati, come negli anni del Covid”.Ildisul caso AlmasriLa presidente del Consiglio prosegue: “Io ieri mi ritrovo sulla prima pagina del Financial times con la notizia che sono stata indagata e se in Italia i cittadini capiscono perfettamente quello che sta accadendo all’estero non è la stessa cosa”.