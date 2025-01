Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 31-26, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: LeDay scatenato, 10 punti consecutivi nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35-33 2/2 per Nico Mannion a cronometro fermo.33-33 Kendrick Nunn ruba palla ed appoggia per il pareggio.33-31 Back-door perfetto dell’altro ex di turno Mitoglou, per il -2.33-29 Zachrisponde subito e riporta l’a +4.31-29 Tripla frontale di ‘Dinos’ Mitoglous per il -2.31-26 Kostas Sloukas interrompe l’emorragia per il.31-24 ANCORA LUIIII: LEEEDAYYYY! 10IN FILA, TIME-OUT ATAMAN IN UN FORUM INFUOCATO.29-24‘ON FIRE’: CANESTRO DA DUE, +5.27-24 LEEEEEDAYYYY! SECONDA BOMBA CONSECUTIVAAAAAAA24-24 ZAAACH LEEEDAAAYYY!! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOOOOO21-24 Sloukas brucia la retina dall’arco: break di 8-0 e +3, time-out immediato di Ettore Messina.21-21 Altra giocata dell’ex giocatore dell’Olympiacos per Gabriel, che vale il pareggio.