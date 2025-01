Linkiesta.it - L’anno nero del lavoro per i giovani italiani

Il 2024 del mercato delsi chiude in negativo per i. Secondo i dati Istat, a dicembre 2024 l’occupazione è rimasta più o o meno stabile, con soli quattromila occupati in meno in un mese. Ma gli under 35 in un anno hanno perso quasi 160mila posti dirispetto al 2023, mentre gli occupati over 50 sono ben trecentosettantottomila in più.Questa è la fotografia di un Paese in pieno inverno demografico, con il mercato delche comincia a mostrare i contraccolpi di un’economia debole. Che ha chiusocon una flebile crescita del Pil dello 0,5 per cento.Nella conferenza stampa di inizio anno, la premier Giorgia Meloni ha rivendicato la creazione di un milione di posti dida quando si è insediata, festeggiando per il tasso di disoccupazione ai minimi.