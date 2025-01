Calciomercato.it - La gaffe di Thiago Motta: lo correggono in diretta

Piccolo fuoriprogramma per l’allenatore della Juventus che è ripreso mentre parla in televisione dopo la sfida al BenficaLa Juventus va ko contro il Benfica e agli spareggi di Champions affronterà una tra Milan e Feyenoord. Una partita che i portoghese hanno giocato meglio, come ha ammesso nel post gara lo stesso.Ladi: loin(LaPresse) – Calciomercato.itUn allenatore bianconero che è stato protagonista ai microfoni di ‘Sky’ di un simpatico fuoriprogramma. Reduce da interviste con emittenti straniere,ha iniziato a rispondere alle domande in spagnolo. Soltanto dopo pochi secondi, il giornalista gli ha fatto notare l’errore e il tecnico è tornato a commentare il match in italiano.Dopo questo siparietto,ha analizzato la partita: “Di sicuro loro durante i 95 minuti hanno fatto una buona partita, hanno fatto meglio di noi.