Ilgiorno.it - Incendio in una fabbrica d’acciaio a Morimondo

Milano, 30 gennaio 2025 - Unè scoppiato nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 gennaio 2025, in un capannone industriale di un’azienda che produce tubi saldati in acciaio inox, a(in provincia di Milano), all’altezza della frazione Caselle. Sono stati allertati immediatamente vigili del fuoco e sanitari. Sul posto si sono recati quattro mezzi provenienti dai distaccamenti di via Darwin, Abbiategrasso, Magenta nonché dalla sede centrale di via Messina. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Stando a una prima ricostruzione il rogo sarebbe partito dall'impianto di aspirazione polveri e avrebbe interessato una parte del lucernario. Al momento non si registrano persone coinvolte.