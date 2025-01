Inter-news.it - Hutter: «Inter tra le favorite della Champions League! Non semplice»

Leggi su Inter-news.it

Adolfha parlato in conferenza stampa al termine di-Monaco, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 3-0. Di seguito le sue dichiarazioni. In conferenza stampa presente anche il Direttore Davide Conzales per-News.itCONFERENZA STAMPA-MONACO 3-0Sconfitta per 3-0 e infortunio, è una notte da incuboUn incubo è troppo, intanto congratulazione all’per la vittoria meritata. Il nostro inizio è stato un po’ un incubo. Dopo l’espulsione la partita è cambiata ed è stata un momento decisivo. L’poi ha iniziato in maniera molto dura, come ce lo aspettavamo. Noi però non siamo stati altrettanto forti all’inizio. Poi è stato molto difficile essere molto competitivi contro una grande squadra.Nei playoff affronterete il PSG o il Benfica, due squadre che conosce molto bene.