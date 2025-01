Oasport.it - FOCUS RUGBY – Simone Ferrari carica l’Italia alla viglia del 6 Nazioni

Leggi su Oasport.it

Siamo alle porte del Sei2025 e la nazionale italiana diè pronta a scendere in campo contro Scozia, Galles e Francia. In questa intervista esclusiva,, pilone della Benetton, ci svela la sua preparazione fisica, le emozioni legate ale le sfide che attendono la squadra azzurra., classe 1994, ci racconta come è iniziata la sua carriera, il momento che gli è rimasto nel cuore e cosa significa per lui far parte della nazionale in un torneo prestigioso come il Sei. Scopri anche chi èal di là del campo! Non perderti l’intervista completa! Domenica 1 febbraio ore 15.15 – Scozia vs Italia Intervista realizzata da: Alice Liverani ##Benetton#Sei2025 #Italia #Pilone #Life #ScoziaItalia #SeiPassion #Benetton #ForzaAzzurri #Player