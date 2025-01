Ilfattoquotidiano.it - Economia italiana in stagnazione. Pil fermo e in fondo alla classifica europea. Fa peggio la Germania

L’è ferma. Nel quarto trimestre del 2024 il Prodotto interno lordo risulta invariato rispetto ai tre mesi precedenti (+ 0,5% il confronto con lo stesso periodo del 2024 che aveva avuto però meno giornate lavorative). Questo fa si che si sia entrati nel 2025 senza nessuna inerzia, pertanto, segnala l’Istat, la variazione acquisita per quest’anno è pari a zero. Nell’intero 2024 l’è cresciuta di un modesto 0,5%, ovvero la metà di quanto messo a bilancio dal governo nel Piano strutturale di bilancio.La variazione congiunturale sul terzo trimestre è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel settore agricolo, di un aumento in quello dell’industria e di una diminuzione in quello dei servizi (quello che percentualmente incide di più, ndr). Dal lato della domanda, cala la domanda interna mentre aumentano le esportazioni.