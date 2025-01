Liberoquotidiano.it - "È acida come un limone". Gioca l'alpina Elisa? Telespettatori in rivolta | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Giovedì 30 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Ma prima di presentare il concorrente di stasera, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova rappresentante della Regione Veneto. Si chiama Francesca, viene da Vicenza e ha un negozio dell'usato. "Amici - ha detto lo showman napoletano -. Questa sera da Trento il nostro maresciallo delle truppe alpine". Si tratta di, molto conosciuta dai. "Sul cappello, sul cappello.", ha intonato lo studio. La donna ha raccontato che la passione per la divisa le è stata trasmessa dal nonno, che era un reduce della guerra in Russia.hato con sua sorella Michela, che invece fa l'estetista. Hanno pescato il pacco numero 14.detto,è riuscita nel corso del tempo ha conquistare gran parte del pubblico.