Ciclismo un altro incidente sulla strada | sfiorata la strage

Momenti di paura a Maiorca per la nazionale tedesca disu pista. Durante un allenamento su, un gruppo di corridori in preparazione per gli Europei di metà febbraio è stato investito da un’automobilista 89enne. Secondo la Federazione tedesca, l’anziano conducente avrebbe tentato di sorpassare gli atleti, ma, per motivi ancora da chiarire, ha finito per travolgerli.L’nei pressi di PalmaL’impatto è avvenuto nei pressi di Palma, quando i ciclisti avevano percorso meno di tre chilometri dopo aver lasciato il loro hotel. Sei di loro sono rimasti feriti e sono stati trasportati in diversi ospedali della zona con numerose fratture che li costringeranno a rinunciare alla manifestazione continentale. I corridori coinvolti sono Benjamin Boos, Tobias Buck-Gramcko, Bruno Kessler, Moritz Augenstein, Louis Gentzik e Max-David Briese.