Ilgiorno.it - Bronchiolite, così la Lombardia ha fatto crollare i ricoveri tra i neonati: “Picco superato, risultato incredibile”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano. 30 gennaio 2025 – "Ildella, cioè il virus sinciziale respiratorio che colpisce moltissimi nati nel primo anno di vita, l'abbiamo". Lo ha assicurato Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione, a margine dell'evento 'La Ripartenza, liberi di pensare', in corso a Milano. La ragione, spiega l'assessore, sarebbe da ascrivere da un diverso rapporto medico-paziente, allo sfruttamento delle tecnologie e all'uso delle terapie oggi disponibili: "Guardando i numeri del 2020/2021/2022/2023 e di quest'anno, per quello che riguarda idiin ospedale, nei pronto soccorsi e della terapia intensiva – afferma- fino all'anno scorso abbiamo avuto mediamente 6.000all'anno che venivano ricoverati, 1.500 dei quali finivano in terapia intensiva.