Spazionapoli.it - “Altro passettino del Napoli per lo scudetto”, la provocazione sulla lotta all’Inter

Leggi su Spazionapoli.it

sfidatra ile l’Inter bisogna registrare un tweet che ha innescato tantissime polemiche.Ilè in piena. Gli azzurri, dopo aver sconfitto in trasferta contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, hanno battuto sabato scorso al Maradona la Juventus.Mentre domenica prossima è in calendario unbig, ovvero quello dello Stadio Olimpico contro la Roma di Ranieri. L’Inter, invece, ha di fronte a sé il derby contro il Milan. Proprio su questatra ile la ‘Beneamata’ bisogna registrare un tweet che ha innescato subito tantissime polemiche.Giovanni Capuano: “L’Inter avrà un ottavo duro, ilha fatto unverso lo”Giovanni Capuano, noto giornalista, ha infatti scritto questo sul proprio profilo ufficiale di X: “Pensavo fosse evidente, ma voglio comunque approfondire.