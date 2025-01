Gqitalia.it - Willy Chavarria e adidas hanno appena svelato la collaborazione più spettacolare del 2025

Se hai anche solo un minimo di interesse per la moda, è probabile che tu abbia visto i momenti salienti della sfilata più importante della Fashion Week maschile di Parigi: la collezione Autunno/Invernodi. Il lavoro diè salito alle stelle negli ultimi dodici mesi, grazie alla sua caratteristica opera di valorizzazione dell'estetica chicana che ha fatto il giro del mondo dell'alta moda.La sua sfilata di debutto a Parigi, intitolata TARANTULA, è stata una sorta di festa inaugurale. Lo show è stato un evento straordinario, con alcuni dei migliori lavori diindossati da icone della musica latina e della moda (J. Balvin, Becky G e Jerry Lorenzo erano tra i personaggi chepartecipato alla sfilata). La collezione, incentrata sui punti fermi della cultura chicana e sull'inclusione di individui e storie LGBTQ+, è stata un'esibizione audace e in linea con i tempia sul più grande palcoscenico della moda, in un mese in cui i diritti dei queer sono stati attaccati a Washington e sono iniziate le deportazioni di massa in tutto il paese.