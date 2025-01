Ilfattoquotidiano.it - Usa nel panico per DeepSeek, OpenAi accusa il rivale cinese di furto intellettuale. L’app sparisce dagli store

Punti sul vivo, gli Stati Uniti provano a reagire all’arrivolicazione di intelligenza artificiale sviluppata in Cina che offre prestazioni migliori dei sistemi americani, con un consumo di risorse molto più contenuto., proprietaria di ChatGpt,ildi aver utilizzato i propri modelli di apprendimento per lo sviluppo della propria intelligenza artificiale. L’agenzia Bloomberg riferisce che Microsoft sta verificando se i dati disiano stati utilizzati senza autorizzazione. Microsoft è partner tecnologico di, nonché il primo investitore nella piattaforma IA.Da questa mattina, intanto,licazione, che ha raggiunto i primi posti nei download, è sparita dai negozi digitali di Google e Apple in Italia. Il responsabile del governo Usa per l’intelligenza artificiale, David Sacks, ha prospettato la possibilità di un possibiledi proprietà