Thesocialpost.it - Trump annuncia un centro per migranti a Guantanamo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha firmato un nuovo ordine esecutivo che prevede la trasformazione della prigione diin undi detenzione perirregolari. L’annuncio ha immediatamente suscitato polemiche sia a livello nazionale che internazionale, riaccendendo il dibattito sulla gestione dell’immigrazione negli Stati Uniti.: da carcere per terroristi aLa prigione diBay, situata all’interno della base navale statunitense a Cuba, è tristemente nota per aver ospitato detenuti legati al terrorismo internazionale, in particolare dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001. Utilizzata per anni come struttura di massima sicurezza per sospetti terroristi, la struttura potrebbe ora essere convertita in undi detenzione persenza documenti.