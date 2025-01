Ilrestodelcarlino.it - Scontro all’incrocio, tre feriti. Grave un ottantenne

È di treil bilancio di unotra due auto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Massa Lombarda,tra via Santa Lucia e via Dini e Salvalai. Per cause al vaglio del Nucleo infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna un cittadino del ’44 di Mordano al volante di una mercedes stava procedendo lungo via Santa Lucia diretto verso Mordano quando, giunto all’intersezione con via Dini e Salvalai è avvenuta la collisione con una Audi A4. A bordo dell’Audi c’erano con tre cittadini stranieri: l’auto procedeva in direzione opposta alla Mercedes e e si stava accingendo a effettuare la svolta a sinistra in via Dini. Qui è avvenuto il violento impatto. Sul posto sono giunte due ambulanze, il mezzo avanzato di soccorso, i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo e la Polizia locale per i rilievi.