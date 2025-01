Zon.it - Sarno, ladri tentano furto a una tabaccheria: costretti alla fuga dalla vigilanza

Un tentativo diin un bar tabacchi di via San Valentino, a, è stato sventato grazie al tempestivo intervento di un istituto di. Una banda di malviventi, dopo aver fermato un’auto bianca davanti al locale, ha cercato di forzare l’ingresso principale. Tuttavia, il tentativo di scasso ha fatto scattare l’rme, allertando immediatamente la sicurezza privata.L’inseguimento nella notteGli uomini dellaAstrea sono giunti rapidamente sul posto, mettendo in, che si sono dileguati a bordo del loro veicolo. Ne è nato un inseguimento fino all’ingresso dell’autostrada, dove i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce.L’intervento è stato supportato da altre società di, tra cui Security Service e Security Sat, che hanno collaborato per rafforzare la sorveglianza sul territorio e prevenire ulteriori episodi criminali.