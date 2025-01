Panorama.it - Sanremo 2025: Emis Killa (indagato) rinuncia al Festival

Primo colpo di scena a. Secondo la notizia riportata dal “Corriere della Sera”,, rapper tra i più amati in Italia, in grado di unire stilisticamente la vecchia scuola con la nuova scena trap, hato a partecipare aldidopo essere stato iscritto nel registro degli indagati e aver subito un daspo che gli vieta di assistere agli incontri di calcio per 3 anni. "Apprendo oggi dai giornali che sono(a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici", ha spiegato ogginelle stories di Instagram. L’inchiesta in cui è coinvolto il rapper, chiamata 'Doppia Curva’, è portata avanti dalla Direzione distrettuale antimafia in merito agli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista che, a fine settembre, ha portato all'sione di 19 misure cautelari e all'azzeramento delle due curve di Milano.