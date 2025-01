Anteprima24.it - San Martino, Nel bene confiscato nasce il Centro di socialità

Tempo di lettura: < 1 minutoLa nota del sindaco di SanValle Caudina; Pasquale Pisano:“Al via due importanti opere per la comunità. Oggi annunciamo con grande soddisfazione l’inizio dei lavori per due interventi strategici per il nostro territorio:dipermanente – Via NarvicuniGrazie a un finanziamento di 2.500.000 euro nell’ambito della valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (Next Generation EU/Agenzia della Coesione Territoriale), realizzeremo un edificio NZEB a consumo energetico zero che ospiterà: Unantiviolenza per le donne Un asilo nido Un laboratorio di formazione per gli studenti dell’Istituto Agrario De Santis di CervinaraUn progetto che migliorerà i servizi alla nostra comunità e darà nuova vita a un, trasformandolo in un simbolo di legalità e crescita sociale.