"Non esiste spazio per passi indietro, difendo l'Italia": orgoglio Meloni dopo l'assalto delle toghe

Giorgianon molla. Il premierl'avviso di garanzia per il caso Almasri su Facebook manda un messaggio chiaro a chi sta cercando in tutti i modi di interrompere il percorso del suo governo: "Il nostro impegno per difendere l'proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l'interesse deglini, nonper. Dritti per la nostra strada". Parole forti che arrivanoil video di ieri in cui ha annunciato aglini di essere indagata insieme ai ministri Piantedosi e Nordio e al sottosegretario Mantovano. "Il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino Almasri".