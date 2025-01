Mistermovie.it - Mister Movie | Orlando Bloom Apre alla Possibilità di Tornare in “Pirati dei Caraibi”

ha recentemente dichiarato di essere disposto anel ruolo di Will Turner nel franchisedei, che lo ha reso celebre, se ci fosse l’opportunità di un film futuro. L’attore, che ha interpretato il personaggio in tutti i capitoli principali della saga dal 2003 al 2007, ha rivelato che, nonostante non ci avesse mai realmente pensato, sarebbe aperto a un possibile ritorno.torna indei?In un’intervista con Entertainment Weekly,ha detto: “Ascolta, è stata un’esperienza selvaggia e divertente, quindi, sai, non dire mai mai. Ho molto rispetto per quell’esperienza, e per Jerry Bruckheimer e per tutta la faccenda. Ma chi lo sa?” L’attore ha espresso gratitudine per essere stato parte di un progetto che continua a resistere al passare del tempo, ma ha anche sottolineato che non si è mai realmente posto la domanda di un ritorno, lasciando comunque una porta aperta.