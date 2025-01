Lapresse.it - Migranti: Germania, passa mozione Cdu-Csu per inasprimento misure con voti AfD

Francoforte (), 29 gen. (LaPresse) – Il Bundestag ha votato a maggioranza a favore del piano in 5 punti dell’Unione (Cdu-Csu) per l’delle politiche migratorie. 348 deputati hanno votato a favore della proposta di risoluzione, 345 contrari. L’ultradestra dell’AfD e i liberali dell’Fdp avevano annunciato che avrebbero votato a favore delle proposte dell’Unione. La maggioranza del Parlamento tedesco è, dunque, favorevole, tra le altre cose, ai controlli permanenti alle frontiere, al respingimento di coloro che cercano protezione e la detenzione degli stranieri che sono legalmente obbligati a lasciare il Paese. La coalizione Spd-Verdi non è riuscita a bloccare la proposta. Si tratta di una vittoria per il candidato alla cancelliera dell’Unione, Friedrich Merz. Secondo i sondaggi, anche la maggioranza della popolazione tedesca è favorevole alla chiusura delle frontiere agli immigrati clandestini.