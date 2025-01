Ilfattoquotidiano.it - La verità di Chiara Ferragni dopo le rivelazioni su Fedez: “Ho vomitato. Mi ha confessato tutto qualche giorno prima di Natale, aveva pensato di non sposarmi”

“Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia“. Inizia così, con parole cariche di dolore e di una dignità ferita, il lungo sfogo disu Instagram. Un silenzio rotto, quello dell’influencer, che per lavolta decide di raccontare la sua versione dei fatti riguardo alla crisi cone alle recentidi Fabrizio Corona sull’esistenza di un’amante, Angelica Montini, nella vita del rapper.Un racconto che ripercorre sette anni di relazione, un amore vissuto “senza freni e con tutta me stessa”, come scrive la. Un amore in cui lei ha “sopportato situazioni a cui avrei detto ‘non farti fare questo’ a qualsiasi amica“, perché per lei amare significava anche “sacrificarsi“, “minimizzare costantemente il mancato rispetto” e “giustificare atteggiamenti sbagliati” pur di proteggere la famiglia, la coppia.