Iltempo.it - La previsione per i Giorni della Merla. Sottocorona: quando arriva il vero freddo

Leggi su Iltempo.it

più miti rispetto agli anni passati? Si, ma “o non, arriverà anche il”. Paoloavverte tutti sull'avvento delle basse temperature, nonostante i trepiù freddi dell'anno – almeno in questo 2025 – non stanno poi facendo così paura. In un video messaggio, il meteorologo ha prima di tutto chiarito come il periodo statisticamente piùdell'inverno vada da metà gennaio a metà febbraio e che i cosiddetti “” si trovino proprio al centro di questo lasso di tempo. Ma cosa sta succedendo quest'anno? “Siamo in una fase di temperature elevate, molto più elevate del normale, perché ci sono venti meridionali, da sud-ovest soprattutto, che hanno anche creato problemi di precipitazioni abbondanti al nord – spiega– Ma questa situazione va cambiando molto lentamente”.